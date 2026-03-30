08:30, 30 марта 2026

Женщинам назвали три минуса распространенного вида оргазма

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Полина Девочкина предупредила, что у одного вида оргазма, который распространен среди женщин, есть три существенных минуса. Их она назвала в своем Telegram-канале.

По словам Девочкиной, она имеет в виду оргазм, для достижения которого женщины сжимают ноги. «Ключевая проблема привычки сжимать ноги в том, что (...) потом такую стимуляцию сложно адаптировать к сексу с партнером. Банально потому что для секса почти всегда нужны раздвинутые ноги», — написала она.

Во-вторых, если женщина выучила только один способ достижения оргазма, то при малейшем отклонении от привычного сценария она не сможет достичь удовольствия, добавила специалистка. Кроме того, сжатие ног приводит к сильной компрессии сосудов. Со временем от таких оргазмов будет все меньше удовлетворения, предупредила Девочкина.

Ранее сексолог Диана Соминина перечислила мужчинам признаки зависимости от порнографии. В их число она включила раздражительность, которая появляется при попытке воздержаться от просмотра фильмов для взрослых.

