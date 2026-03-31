100-летний Зацепин раскрыл Ревве секрет долголетия

100-летний композитор Зацепин посоветовал Ревве ничего не брать близко к сердцу

Композитор Александр Зацепин, которому исполнилось 100 лет 10 марта, раскрыл юмористу и певцу Александру Ревве секрет долголетия. Им Ревва поделился в разговоре с Telegram-каналом «Звездач».

Юморист признался, что хотел бы жить до 150 лет при условии, если с ним будут его близкие. Он добавил, что на юбилее Зацепина услышал от композитора совет, связанный с долголетием. «Он сказал: "Не берите ничего тревожного близко к сердцу"», — добавил Ревва. Он также выразил надежду на то, что скоро могут появиться препараты, продлевающие жизнь.

Ранее Зацепин дал совет по борьбе с усталостью. Он, в частности, посоветовал соблюдать режим.

10 марта Зацепину исполнилось 100 лет. Одним из своих секретов долголетия композитор назвал утреннюю зарядку и диету.