10:45, 10 марта 2026Культура

Композитору Александру Зацепину исполнилось 100 лет

Автору музыки к «Кавказской пленнице» Александру Зацепину исполнилось 100 лет
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Композитору Александру Зацепину 10 марта исполнилось 100 лет. Юбиляр признался, что собирается встретить памятную дату на сцене. Его слова передают «Аргументы и факты».

«Юбилей отмечу на сцене — 19 марта в Кремлевском дворце в кругу артистов и любимых зрителей. Прозвучат и новые произведения», — заявил композитор.

Он также отметил, что не рассчитывал прожить до 100 лет: «Разве такое можно предугадать? Я просто жил и работал». Секретом своего долголетия Зацепин назвал утреннюю зарядку, а также диету: он ест не больше 40 граммов мяса в день.

Александр Зацепин известен такими хитами, как «Есть только миг», «Остров невезения», «Куда уходит детство» и «Звенит январская вьюга». Он писал музыку к таким фильмам, как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие.

