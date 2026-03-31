58-летняя женщина умерла в московском центре косметологии после анестезии

Россиянка умерла в московском центре косметологии перед липосакцией живота

Женщина умерла в московском центре косметологии после анестезии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

58-летняя москвичка Анна (фамилия неизвестна) приехала в салон «Центр косметологии» на липосакцию области живота. Через несколько секунд после введения анестезии она почувствовала себя плохо. Врачи попытались спасти пациентку. По предварительным данным, у женщины случился анафилактический шок.

Согласно информации канала, на клинику часто жалуются сами пациенты. По их словам, специалисты некомпетентны, хамят и выглядят неподобающе. Также пациенты утверждают, что клиника находится в плохом состоянии: в помещении грязь, а оборудование старое.

Несмотря на расследование Следственного комитета (СК), центр продолжает свою работу. На ресепшене можно найти листовки, на которых рекламируется уникальная методика липосакции от пластического хирурга Сайдархановой.

В июне прошлого года сообщалось, что россиянка начала гнить заживо после пластической операции в московской клинике «Эталон».