Минобороны России заявило о контроле над Малой Корчаковкой в Сумской области

Российская армия взяла под контроль Малую Корчаковку в Сумской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, поселок заняли подразделения группировки войск «Север».

Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Потаповка, Мирополье, Червоная Заря и Кондратовка Сумской области, а также Жовтневое, Белый Колодезь, Волчанские Хутора, Верхняя Писаревка и Избицкое Харьковской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Севера» свыше 270 военнослужащих и 7 автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и восемь складов материальных средств.

Ранее ведомство отчиталось об установлении бойцами группировки «Запад» контроля над селом Новоосиново в Харьковской области. До этого сообщалось, что российские войска заняли Луговское в Запорожской области

