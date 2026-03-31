Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 31 марта 2026Россия

Армия России взяла под контроль населенный пункт в Сумской области

Минобороны России заявило о контроле над Малой Корчаковкой в Сумской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Малую Корчаковку в Сумской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, поселок заняли подразделения группировки войск «Север».

Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Потаповка, Мирополье, Червоная Заря и Кондратовка Сумской области, а также Жовтневое, Белый Колодезь, Волчанские Хутора, Верхняя Писаревка и Избицкое Харьковской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Севера» свыше 270 военнослужащих и 7 автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и восемь складов материальных средств.

Ранее ведомство отчиталось об установлении бойцами группировки «Запад» контроля над селом Новоосиново в Харьковской области. До этого сообщалось, что российские войска заняли Луговское в Запорожской области

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok