В Минобороны сообщили о взятии под контроль еще одного населенного пункта в зоне СВО

МО РФ: Российские военные взяли под контроль Новоосиново Харьковской области

Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — Новоосиново в Харьковской области. Об этом сообщили в министерстве обороны.

Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделений группировки войск «Запад». Им также удалось нанести поражение четырем механизированным и одной аэромобильной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двум бригадам теробороны в районах шести населенных пунктов: Благодатовки, Синичино, Боровой в Харьковской области, а также Красного Лимана, Старого Каравана и Щурово в Донецкой народной республике.

При боях на данном направлении потери ВСУ составили до 190 военнослужащих. Кроме того, противник потерял две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска заняли село Луговское в Запорожской области, где бои проводили подразделения группировки «Восток».