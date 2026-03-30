Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:26, 30 марта 2026Россия

В Минобороны сообщили о взятии под контроль еще одного населенного пункта в зоне СВО

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — Новоосиново в Харьковской области. Об этом сообщили в министерстве обороны.

Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделений группировки войск «Запад». Им также удалось нанести поражение четырем механизированным и одной аэромобильной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двум бригадам теробороны в районах шести населенных пунктов: Благодатовки, Синичино, Боровой в Харьковской области, а также Красного Лимана, Старого Каравана и Щурово в Донецкой народной республике.

При боях на данном направлении потери ВСУ составили до 190 военнослужащих. Кроме того, противник потерял две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска заняли село Луговское в Запорожской области, где бои проводили подразделения группировки «Восток».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok