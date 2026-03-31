Часть россиян предупредили об опасном явлении на реках

Гидрометцентр: Уровень воды на реках Катыш и Протва достигнет опасных отметок

В ближайшие дни уровень воды на трех реках в европейской части РФ достигнет тревожных отметок. Об опасном явлении часть россиян предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По информации синоптика, речь идет о реках Катыш, Протва, Нерская, Северка, Пахра, Озерна, Нара, Лусянка, Истра и Ока. Она отметила, что на первых трех водоемах из списка в ближайшие три дня прогнозируется достижение уровня воды опасной отметки и выше нее. Так, в случае с Протвой это может произойти у подмосковного города Верея. Катыш поднимется до тревожных отметок в районе Троицкого села, а Нерская — у города Куровского. «Затопление поймы возможно на реках Северка, Пахра, Нерская и Катыш», — поделилась информацией Макарова.

Помимо этого, рассказала специалист, в ближайшие трое суток уровень воды приблизится к опасной отметке и в поймах рек Озерна, Нара, Лусянка, Истра и Ока. При этом, добавила она, вода может выйти на пойму.

В минувшую пятницу стало известно, что весеннее половодье началось в подмосковных Коломне и Химках.