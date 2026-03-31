Девушка обнаружила необычную сексуальную особенность партнера и засомневалась в себе

18-летняя девушка обратилась на форум Reddit, чтобы рассказать о необычной сексуальной особенности ее 21-летнего парня, заставившей ее усомниться в собственных навыках в постели. Своим опытом она поделилась в разделе Sex.

По словам девушки, ее партнер ни разу не испытывал с ней оргазма при обычной пенетрации. Достичь кульминации он может только во время орального секса. «При этом он утверждает, что не мастурбирует (он считает, что это вредно для мужчин), но почему-то мне кажется, что он лжет... Что касается здоровья, то он хронический курильщик, он не очень правильно питается и не ходит в спортзал. Может быть, дело во мне?» — задалась вопросом автор поста.

В комментариях к ее посту многие сошлись во мнении, что, если мужчина действительно не мастурбирует и много курит, ему стоит обратиться к врачу. Один из пользователей добавил, что и сам сталкивался с похожей проблемой: «У меня был низкий уровень тестостерона из-за лишнего веса, недостатка физической активности и употребления большого количества нездоровой пищи».

Некоторые также предположили, что причина проблемы может быть в отношении мужчины к партнерше. «Я не мог испытать оргазма ни с кем. Когда встретил свою жену, было то же самое. Но после того, как я почувствовал глубокую связь и безопасность рядом с ней в целом, а не только в постели, то начал часто достигать оргазма», — отметил один из комментаторов.

Кроме того, по мнению некоторых комментаторов, проблема может иметь психологический характер. Они отметили, что в этом случае следует обратиться к сексологу или психотерапевту.

