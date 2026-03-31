12:45, 31 марта 2026

Ермак обогнал Зеленского по деньгам

Ермак получил зарплату больше, чем Зеленский
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил зарплату в размере более двух миллионов рублей. Об этом пишет издание «Главком» со ссылкой на официальную декларацию.

«Заработная плата Ермака составила 533,7 тысячи гривен (990,8 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»), компенсация за неиспользованный отпуск — 213,7 тысячи гривен. Также декларант получил 528 тысяч гривен дохода в виде процентов», — говорится в публикации.

Совокупный доход за 2025 год, пишет издание, составляет 1,27 миллиона гривен, что эквивалентно 2,36 миллиона рублей.

Insider.ua отмечает, что Ермак получил зарплату больше, чем президент страны Владимир Зеленский.

Андрей Ермак ушел в отставку с поста главы офиса президента Украины в конце ноября 2025 года. Это произошло после обысков антикоррупционных органов в рамках так называемого «Миндичгейта».

