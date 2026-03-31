12:29, 31 марта 2026

Владельцам iPhone назвали способ сохранить фото и видео при новых ограничениях

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Спасти фото и видео, хранящиеся в облачном сервисе iCloud, при введении запрета пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона поможет функция переноса данных на компьютер. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Процедура называется Takeaway (речь идет о функции под названием «Получить копию данных» в разделе «Данные и конфиденциальность» на сайте Apple — прим. «Ленты.ру»), она работает у всех компаний. Пользователь может загрузить из iCloud все свои фотографии локально, например на компьютер, на жесткий диск», — назвал Муртазин владельцам iPhone способ сохранить медиафайлы при новых ограничениях.

При этом IT-эксперт предупредил, что перенос данных может занять много времени и трафика, например, 100 гигабайт из iCloud будут грузиться до недели в зависимости от оператора.

Ранее Муртазин в беседе с РИА Новости предупредил о риске потерять доступ к фото и видео в iCloud в случае запрета оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона. По его словам, если пользователь перестанет платить за хранилище, то ему придет письмо-предупреждение, что через 30 дней дополнительное место в iCloud отключат.

30 марта стало известно, что пользователям iPhone могут запретить оплачивать сервисы в магазине App Store со счета мобильного телефона. Такая мера, по замыслу Минцифры, должна принудить Apple вернуть популярные российские сервисы в App Store.

    Последние новости

    Иран ударил еще по одному гигантскому нефтетанкеру

    ВСУ ударили по зданию правительства в столице российского региона

    Звезда «Кухни» развелась после девяти лет брака

    Раскрыта причина одного требования США к Польше

    Ермак обогнал Зеленского по деньгам

    Зеленского уличили в попытке устроить хаос в Венгрии

    Выявлена скрытая опасность популярных средств дезинфекции

    Молодая женщина поселилась в доме престарелых из-за дешевой аренды

    Москвичей предупредили о снеге в мае и апреле

    Звезда «Беверли-Хиллз 90210» опровергла слухи о многочисленной пластике в юности

    Все новости
