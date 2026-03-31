Имитирующей оргазм девушке дали жесткий совет

Эксперт по отношениям Джейн О’Горман дала совет 28-летней девушке, которая написала письмо и заявила, что никак не может определиться, кто из двух влюбленных в нее парней ей больше нравится. Рекомендацию специалистки опубликовало издание Daily Star.

Автор письма рассказала О’Горман, что встречается с двумя мужчинами одновременно, оба хотят на ней жениться. Проблема заключается в том, что ни один из них ей не нравится настолько сильно, чтобы согласиться выйти замуж. Более того, девушке приходится имитировать оргазм с обоими партнерами. «Я в таком смятении, что каждое утро просыпаюсь с ужасом в ожидании нового дня. Я вздыхаю при мысли о том, что мне предстоит их увидеть, и с трудом заставляю себя встать с кровати», — призналась она.

По словам девушки, она ненавидит себя за то, что занимается сексом с обоими парнями, хотя не испытывает к ним ни страсти, ни влечения. Друзья и родные не поддерживают ее в сложившейся ситуации и называют ее эгоистичной и жестокой.

О’Горман согласилась с мнением родственников автора письма относительно того, что нерешительность девушки несправедлива по отношению ко всем. «Это не игра, а жизни людей, с которыми вы связываетесь. Если вы не любите, не хотите и не уважаете ни одного из этих парней, то должны поступить по-человечески и начать говорить правду. Поговорите с каждым из них по отдельности, объясните, что вы не хотите выходить замуж, и возвращаетесь к холостяцкой жизни», — посоветовала она.

