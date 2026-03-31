11:02, 31 марта 2026Россия

Кадыров описал отношение бойцов ВСУ к раненому сослуживцу

Глава Чечни Кадыров заявил, что бойцы ВСУ бросили раненого сослуживца и скрылись
Майя Назарова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили раненого сослуживца и скрылись в гражданском укрытии. Такое отношение было описано политиком в Telegram-канале.

Чеченский глава отметил, что бойцы батальона «Шрам» спецназа «Ахмат» в Донецкой народной республике зафиксировали группу пехоты. После передачи координат подразделение огневого воздействия нанесло точечный удар и ранило одного украинского солдата.

«Сослуживцы предпочли не утруждать себя эвакуацией раненого и, проявив завидную оперативность, укрылись в ближайшем гражданском строении», — пояснил Кадыров. По его словам, раненый пытался спастись самостоятельно, однако был ликвидирован.

Ранее глава Чечни показал видеоролик, на котором украинские военные его благодарили. Как уточнил Кадыров, один из них родом из Полтавской области, другой — из Одессы. Оба попали в плен в городе Волчанске Харьковской области.

    Последние новости

    Китай обратился с призывом к Израилю и США

    Названо число заключенных в Южной Корее граждан России

    Путин продлил действие упрощающего расчеты за российский газ указа

    50-летнюю Шарлиз Терон сняли в бикини на пляже

    В Казахстане начнется выпуск популярной модели Changan

    Постпред России объяснил ситуацию в Иране главенством «закона джунглей»

    США потребовали от Польши поделиться оружием

    Раскрыт неожиданный способ улучшить здоровье сердца и снизить стресс

    Киркорова призвали публично извиниться за курение в аэропорту

    Россиян предупредили об опасности способов обхода блокировки Telegram

    Все новости
