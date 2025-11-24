Россия
20:28, 24 ноября 2025Россия

Кадыров показал видео с благодарящими его бойцами ВСУ

Кадыров показал видео с попавшими в плен бойцами ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с пленными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик, снятый бойцами спецназа «Ахмат», он опубликовал в Telegram.

На кадрах российские бойцы показывают допрос в полевых условиях двоих украинских солдат. Один из них родом из Полтавской области, другой — из Одессы. Оба попали в плен в городе Волчанске Харьковской области.

Оба солдата ВСУ обращаются со словами благодарности к главе Чечни. «Хочу сказать Рамзану Ахматовичу большое спасибо (...), нам сохранили жизнь», — сказал один из них.

Сам Кадыров отметил, что попавшим на видео украинским военнослужащим повезло, поскольку им удалось сохранить жизнь и здоровье. Также он поблагодарил российских бойцов за успешные действия на своем участке ответственности.

Это не первый подобный пост в Telegram-канале Рамзана Кадырова. Весной он показал нескольких украинских пленных, которые, по его словам, «вытянули счастливый билет». Он уточнил, что перед этим запечатленные на видео бойцы ВСУ пытались сбежать.

