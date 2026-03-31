18:56, 31 марта 2026Мир

КНР и Пакистан выдвинули инициативу по Ближнему Востоку из пяти пунктов
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alfred Cheng Jin / Reuters

Китай и Пакистан выдвинули инициативу по Ближнему Востоку, состоящую из пяти пунктов. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Необходимо обеспечить суверенитет, территориальную целостность, национальную независимость и безопасность Ирана и государств Персидского залива. Диалог и дипломатия являются единственными жизнеспособными средствами разрешения конфликта», — утверждается в тексте инициативы.

В первом пункте КНР и Пакистан призвали к немедленному прекращению боевых действий. Во втором они отметили, что необходимо как можно скорее начать мирные переговоры. Третий и четвертый пункты указывают на необходимость обеспечения безопасности невоенных объектов, а также судоходства. В последнем пункте Пакистан и Китай призвали обеспечить приоритет Устава ООН.

Ранее официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин заявила, что США и Израиль должны немедленно остановить уничтожение исторических объектов в Иране.

