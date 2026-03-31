Китай обратился с призывом к Израилю и США

МИД Китая призвал США и Израиль прекратить разрушать памятники в Иране

Вашингтон и Тель-Авив должны немедленно остановить уничтожение исторических объектов в Иране. Об этом на брифинге в Пекине заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, передает ТАСС.

«Мы глубоко опечалены разрушением исторических достопримечательностей, в том числе объектов из списка ЮНЕСКО», — подчеркнула дипломат. Она призвала воюющие стороны как можно скорее приступить к переговорам и положить конец войне.

По словам представителя МИД КНР этот конфликт не должен был произойти. Китай настаивает на незамедлительном прекращении боевых действий и возвращении к дипломатическому урегулированию.

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что продолжение войны США и Ирана ввергнет Ближний Восток в хаос. По его словам, война США и Ирана вообще не должна была начинаться. Линь Цзянь подчеркнул, что дальнейшее применение силы «приведет только к порочному кругу».