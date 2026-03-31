Москвичей предупредили о похолодании

Синоптик Ильин: К Вербному воскресенью в Москве похолодает

К предстоящим выходным, 4 и 5 апреля, в Москве ожидается похолодание. О понижении температур предупредил жителей столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет aif.ru.

«На смену теплой воздушной массе придет более свежая, с температурой плюс 8-13 градусов. Сейчас мы питаемся теплом с юго-востока, из районов Центральной Азии, где сейчас температура достигает плюс 30 градусов», — рассказал метеоролог.

К субботе, 4 апреля, поток тепла будет перекрыт, и придут более прохладные воздушные массы с севера. Аналогичная погода будет наблюдаться и в Вербное воскресенье.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что в Москву придут дожди. Осадки обрушатся на столицу в пятницу, 3 апреля, предсказала синоптик.

