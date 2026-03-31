03:00, 31 марта 2026

Мужчины старше 30 лет дали несколько советов о сексе

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

Мужчины старше 30 лет дали несколько советов, помогающих улучшить сексуальную жизнь, которые хотели бы услышать в молодости. Своими мыслями на эту тему они поделились с изданием HuffPost.

Так, 42-летний велнес-коуч Джексон Хайтауэр посоветовал молодым парням не торопиться. «С возрастом секс стал значительно лучше. Он длится дольше, у вас больше времени на то, чтобы установить контакт с партнершей, чтобы доставить ей удовольствие и довести до оргазма», — рассказал он. В свою очередь, 40-летний создатель контента Ксандер Марин призвал мужчин не быть эгоистами в постели. По его мнению, нужно тратить больше времени на прелюдию и ласки, потому что секс должен приносить удовольствие обоим партнерам.

По мнению 39-летнего секс-коуча Стирлинга Купера, для интимной жизни полезно смотреть меньше порно, поскольку эта привычка убивает способность по-настоящему сближаться с партнершей во время полового контакта. Кроме того, излишняя любовь к контенту для взрослых может привести к эректильной дисфункции, преждевременной эякуляции и появлению страха неудачи в постели, уверен секс-коуч.

Также опытные в сексе мужчины рекомендовали практиковать непристойные разговоры в постели, честно обсуждать все интимные предпочтения, заботиться о партнерше после полового акта и научиться удовлетворять ее традиционными способами, прежде чем переходить к экспериментам.

Ранее сексолог Диана Соминина перечислила мужчинам признаки зависимости от порнографии. В их число она включила раздражительность, которая появляется при попытке воздержаться от просмотра фильмов для взрослых.

