На судоремонтную базу в Крыму наведались военные следователи

СК обвинил гендиректора «Судоремонтная база “Фрегат”» Шевцова в ущербе МО РФ

В Севастополе военные следователи наведались на судоремонтную базу «Фрегат», гендиректору которой Сергею Шевцову предъявили обвинение в связи с причинением ущерба Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Фигуранту дела вменяется мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, в 2019 и 2022 годах Минобороны России заключило с данным предприятием многомиллионные договоры на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту техники. Шевцов должен был контролировать исполнение взятых обязательств. Однако в 2022-м он организовал проведение ремонта техники с использованием некачественных материалов, а также предоставил подложные документы о выполненных работах. В результате было похищено 20 миллионов рублей из бюджета.

В рамках следствия арестовано имущество обвиняемого.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против начальника котельной жилищно-коммунальной службы Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России Антона Панова, обвиняемого в присвоении топлива.