14:20, 24 марта 2026

Начальник котельной Минобороны России раскаялся

СК: Начальник котельной центрального ЖКУ МО РФ Панов присвоил 140 тонн топлива
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело против начальника котельной жилищно-коммунальной службы Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России Антона Панова, обвиняемого в присвоении топлива. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.
 
На допросе он дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, с 2025-го по 2026 год были заключены госконтракты на поставку твердого топлива для отопления жилых домов в Свердловской области. Обязанности по его приемке лежали на Панове, который предоставил заведомо ложные сведения об объемах поставляемой продукции. В результате он совершил многомиллионное хищение топлива и сорвал выполнение госконтрактов. Минобороны причинен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время следователи устанавливают других фигурантов дела, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что бывший начальник 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны России генерал-майор медицинской службы запаса Константин Кувшинов дал показания на высокопоставленного офицера военного ведомства после исповеди своему духовному наставнику.

