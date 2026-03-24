Начальник котельной Минобороны России раскаялся

СК: Начальник котельной центрального ЖКУ МО РФ Панов присвоил 140 тонн топлива

Следователи возбудили уголовное дело против начальника котельной жилищно-коммунальной службы Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России Антона Панова, обвиняемого в присвоении топлива. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.



На допросе он дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, с 2025-го по 2026 год были заключены госконтракты на поставку твердого топлива для отопления жилых домов в Свердловской области. Обязанности по его приемке лежали на Панове, который предоставил заведомо ложные сведения об объемах поставляемой продукции. В результате он совершил многомиллионное хищение топлива и сорвал выполнение госконтрактов. Минобороны причинен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время следователи устанавливают других фигурантов дела, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что бывший начальник 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны России генерал-майор медицинской службы запаса Константин Кувшинов дал показания на высокопоставленного офицера военного ведомства после исповеди своему духовному наставнику.