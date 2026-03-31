Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:18, 31 марта 2026

Названы российские города с сильнее всего подорожавшим жильем

Российским городом с сильнее всего подорожавшим жильем оказался Барнаул
Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российскими городами, где по итогам первого квартала 2026 года сильнее всего подорожало жилье, оказались Барнаул и Грозный. Об этом говорится в исследовании «Мира квартир», передает РИА Новости.

По данным компании, средняя стоимость квадрата в новостройках выросла в 47 городах из 70 исследованных, в остальных показатель снизился. В целом по России первичка подорожала на 1,6 процента, в среднем до 158,6 тысячи рублей за метр.

В лидирующим по росту цен Барнауле стоимость увеличилась на 13,2 процента, в Грозном — на 13 процентов. Третью строчку занял Нижний Тагил с ростом на 12,2 процента. В Москве новостройки подорожали на 2,6 процента, до 471,9 тысячи рублей за метр, а в Санкт-Петербурге подешевели на 0,3 процента, до 289,8 тысячи рублей.

Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отметил, что первичный рынок России по-прежнему в стагнации.

Ранее стало известно, что жилье в российских новостройках за последние пять лет подорожало более чем вдвое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok