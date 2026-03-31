Нетаньяху рассказал о тайных переговорах с арабскими странами об Иране

Нетаньяху проводил тайные переговоры с арабскими странами о конфликте с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводил тайные переговоры с лидерами арабских стран, на которых обсуждалось потенциальное нападение Ирана на эти государства. Слова политика приводит корреспондент «12 канала» Амит Сегаль.

«Мы создаем союзы с арабскими странами, которые говорят о совместной борьбе [против Ирана] на нашей стороне. Раньше у меня были тайные переговоры с арабскими лидерами. Я говорил им: "Как только Иран сможет, он захватит вас и свергнет ваши королевства". Тогда они не совсем осознавали это — сегодня они понимают», — сообщил израильский премьер.

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники сообщило, что несколько стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ призвали США продолжать военные действия против Ирана.