Получившим оповещение от Реестра воинского учета напомнили правила выдачи повесток

Юрист Лютницкая: Повестка содержит основания для вызова в военкомат и дату явки

В повестке, в отличие от уведомлений о внесении изменений в данные Реестра воинского учета, которые приходят россиянам на портале «Госуслуги», содержатся основания для вызова военнообязанного в военкомат и дата явки. Правила выдачи повесток россиянам напомнила независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, спутать уведомление о внесении изменений в реестр воинского учета с получением повестки, требующей явиться в военкомат, невозможно, поскольку в последнем будет присутствовать сразу несколько отличительных признаков, первый из которых — само название документа.

«Повестку никак спутать с уведомлением об изменении сведений в Реестре нельзя. Повестка так и будет называться — повестка. В ней будет указано основание, для чего необходимо явиться: для призывных комиссий, на медицинское обследование, либо для уточнения данных воинского учета. И также будет указана дата явки, в которую необходимо будет призывнику прийти в военкомат. То есть спутать невозможно», — констатировала эксперт.

Ранее сообщалось, что предпринимательнице из Волгограда по ошибке через «Госуслуги» пришла повестка в военкомат. Она не могла понять, что делать, и направила скриншоты брату. Так ничего и не выяснив, женщина планировала поехать в военкомат, однако вскоре ей пришло еще одно уведомление на «Госуслуги». В нем говорилось об отмене предыдущего сообщения. Россиянке также позвонили из военкомата и принесли извинения.