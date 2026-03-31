Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:25, 31 марта 2026Силовые структуры

Появилось видео с допросом задержанного за подготовку теракта в российском регионе

В Краснодарском крае показали видео допроса задержанного за подготовку теракта
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

УФСБ России по Краснодарскому краю показало видео допроса задержанного за подготовку теракта. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах оперативной съемки сотрудники ФСБ заводят задержанного в отдел. На допросе он рассказал, что вступил в переписку с пользователем под именем Роман. Мужчина предложил ему совершить поджог трансформаторной будки, на что задержанный согласился. Для дальнейшего общения и получения инструкций ему было необходимо завести специальный почтовый ящик.

После этого в почте с ним связались и сообщили, какую зажигательную смесь использовать и рекомендовали не оставлять следов на месте преступления. Довести преступный умысел до конца злоумышленник не смог, так как был задержан сотрудниками ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что трое подростков получили в России по шесть лет колонии за поджог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жители жалуются на химический запах». На крупнейшем нефтехимическом предприятии России прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

    Одну из самых жестких группировок в Москве осудили за 21 расправу

    42-летняя звезда «Улицы Коронации» раскрыла секреты моложавой внешности

    Футболист Смолов помирился с пострадавшим в деле о драке

    Пентагон не исключил размещение в Иране сухопутных войск

    В Госдуме призвали разобраться с незаконными штрафами для одной категории водителей

    Из живота четырехлетнего мальчика достали 19 магнитов в Москве

    Россиян предупредили о риске случайно обзавестись биологическим оружием

    Выросло число жертв и пострадавших при взрыве на химзводе в Нижнекамске

    Лариса Долина победила в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok