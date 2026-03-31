Появилось видео с допросом задержанного за подготовку теракта в российском регионе

В Краснодарском крае показали видео допроса задержанного за подготовку теракта

УФСБ России по Краснодарскому краю показало видео допроса задержанного за подготовку теракта. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах оперативной съемки сотрудники ФСБ заводят задержанного в отдел. На допросе он рассказал, что вступил в переписку с пользователем под именем Роман. Мужчина предложил ему совершить поджог трансформаторной будки, на что задержанный согласился. Для дальнейшего общения и получения инструкций ему было необходимо завести специальный почтовый ящик.

После этого в почте с ним связались и сообщили, какую зажигательную смесь использовать и рекомендовали не оставлять следов на месте преступления. Довести преступный умысел до конца злоумышленник не смог, так как был задержан сотрудниками ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что трое подростков получили в России по шесть лет колонии за поджог.