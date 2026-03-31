Фицо: Зеленский и Еврокомиссия атакуют ключевые интересы Словакии

Президент Украины Владимир Зеленский и Еврокомиссия (ЕК) угрожают энергетической безопасности Европы. Об этом на своей странице в социальной сети Х написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«ЕК атакует ключевые интересы Словакии и, в координации с Зеленским, непостижимым образом ставит по угрозу энергетическую безопасность всего континента», — сказал он.

Ранее сообщалось, что решение Украины задержать миссию Европейского союза (ЕС) для инспекции нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, вызвало недовольство в Брюсселе и европейских столицах. «У нас нет четкого представления о том, что за игру здесь ведет Украина», — заявил один из дипломатов ЕС.