Euractiv: В ЕС не поняли загадочную позицию Киева по инспекции «Дружбы»

Украина задержала миссию Европейского союза (ЕС) для инспекции нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. Это решение вызвало разногласия и недовольство в европейских столицах и Брюсселе, пишет Euractiv.

«Неразумно», «загадка» и «непонятно» — так дипломаты в кулуарах описывают действия Киева, препятствовавшие работе инспекционной группы. По данным издания, группа экспертов находится в Украине уже несколько недель в ожидании разрешения на осмотр места повреждения трубопровода.

«У нас нет четкого представления о том, что за игру здесь ведет Украина», — заявил один из дипломатов ЕС. Другой собеседник назвал задержку «загадкой», отметив, что разблокировка «Дружбы» выгодна всем сторонам.

«ЕС хочет принять еще один пакет санкций и оказать давление на Россию, Украине нужен кредит, Венгрия и Словакия критически зависят от поставок нефти и работают на пределе своих возможностей или устанавливают цены вдвое выше», — пояснил он, отметив, что единственный выход из тупика — проверить ситуацию на месте и выяснить истину.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Еврокомиссия не оказывает давления на украинского лидера Владимира Зеленского в вопросе восстановления работы нефтепровода «Дружба», поскольку ненависть к России оказалась «сильнее, чем здравый смысл».