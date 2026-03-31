Путин поговорил с лидером ближневосточной страны

Президент России Владимир Путин поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщается на официальном сайте российского лидера.

Сообщается, что лидеры стран «выразили серьезную озабоченность продолжающейся деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке».

Они также затронули важность скорейшего прекращения боевых действий. В ходе разговора был сделан акцент на важности активных усилий по урегулированию конфликта при соблюдении интересов всех стран региона, с которыми Россия поддерживает дружественные связи.

11 марта российский лидер также обсуждал с президентом ОАЭ «опасно деградирующую ситуацию» на Ближнем Востоке.