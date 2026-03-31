Путин поговорил с лидером ближневосточной страны

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:11, 31 марта 2026

Путин поговорил с президентом ОАЭ Аль Нахайяном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщается на официальном сайте российского лидера.

Сообщается, что лидеры стран «выразили серьезную озабоченность продолжающейся деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке».

Они также затронули важность скорейшего прекращения боевых действий. В ходе разговора был сделан акцент на важности активных усилий по урегулированию конфликта при соблюдении интересов всех стран региона, с которыми Россия поддерживает дружественные связи.

11 марта российский лидер также обсуждал с президентом ОАЭ «опасно деградирующую ситуацию» на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok