17:12, 31 марта 2026

Россиянам рассказали о рисках в туризме после ограничения интернета

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Marcelo del Pozo / Reuters

Ограничение интернета в России создает риски для туризма в стране. Так считает гендиректор Space Travel Артур Мурадян, об этом он рассказал в своем Telegram-канале «ПроТуризм».

По мнению турэксперта, «белые» списки, ограничение VPN и блокировка доступа к российским сайтам с иностранных IP-адресов являются «огромными проблемами для наших же туристов». Мурадян отметил, что, выезжая за границу, россияне будут терять доступ к отечественным порталам — это может пагубно сказаться в экстренных ситуациях. «Связь для них останется только одна — телефонная, и та дорогая», — подчеркнул вице-президент Ассоциации туроператоров России.

Эксперт считает, что путешественники не смогут воспользоваться привычным уровнем сервиса даже в дружественных странах, так как все цифровые интеграции с их банками и организациями используют иностранные IP. Помимо этого, на данный момент ни одно российское турагентство не находится в «белых» списках, что сказывается на покупке туров как за границей, так и внутри страны уже сейчас.

При этом текущие ограничения могут свести на нет преимущества российских онлайн-сервисов, которые являлись эталонами для всего прогрессивного мира. Также пострадают и иностранные туристы. «У них, в принципе, никакого доступа не будет — даже для того, чтобы забронировать путешествие в Россию. Вам тут рады, но про интернет лучше сразу забыть», — заключил Мурадян.

Ранее россиянам предрекли рост цен на отели в Анапе в ближайшие дни. По данным специалистов, средняя цена на недельный отдых по системе «все включено» уже повысилась на 3,8 процента.

