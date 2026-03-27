Россиянам предрекли рост цен на отели в Анапе в ближайшие дни

АТОР: Рост цен на отели в Анапе произойдет в ближайшие дни

Цены на отели в Анапе уже повышаются умеренно, но в случае всплеска бронирований на фоне открытия пляжей произойдет рост стоимости в ближайшие дни. Подорожание предрекли соотечественникам в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, средняя цена на недельный отдых по системе «все включено» уже повысилась на 3,8 процента. Максимальный рост замечен у семейных отелей с «четырьмя звездами» — плюс 30 процентов и выше. А вот обычные отели с четырьмя и тремя «звездами», а также другие бюджетные варианты наоборот снизились в стоимости.

«При этом на рынке все еще есть выгодные варианты — почти треть отелей держит сниженные цены или предлагает акции», — отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что на пляжах Анапы осталось лишь 10 процентов мазута — их обещают открыть к 1 июня. Вода в море уже пригодна для купания отдыхающих.