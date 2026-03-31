19:08, 31 марта 2026Авто

Российский автопроизводитель снова задумался о гибридах

ТАСС: «Москвич» изучает возможность выпуска гибридных автомобилей
Марина Аверкина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Генеральный директор компании «МАЗ Москвич» Елена Фролова сообщила агентству ТАСС, что производитель изучает возможность выпуска гибридов.

По словам руководителя предприятия, в стратегии развития бренда заложено расширение линейки, в том числе за счет машин с использованием гибридных технологий. «Пока не готовы определить конкретные модели, но понимаем, что такая технология была бы востребована», — заявила Фролова.

Ранее столичный автопроизводитель уже прорабатывал вариант с выпуском гибрида, платформой для которого мог послужить кроссовер «Москвич 5». Но проект был заморожен в начале марта 2026 года. Тогда производитель объяснил это решение желанием сконцентрироваться на выпуске моделей «Москвич 3», «Москвич 3е», «Москвич 6» и «Москвич 8», а также на работе над новой линейкой «М», представленной кроссоверами «М70» и «М90».

Ранее стало известно, что производство Toyota и Lexus падает четвертый месяц подряд. Японский автогигант опубликовал данные по глобальным продажам и объему производства в 2026 году. По информации компании, в феврале сборка машин брендов Toyota и Lexus на предприятиях во всем мире снизилась на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

