15:34, 31 марта 2026Авто

Ушедший из России автогигант столкнулся с резким падением производства

Kyodo: Производство Toyota и Lexus падает четвертый месяц подряд
Марина Аверкина

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Японский автогигант опубликовал данные по глобальным продажам и объему производства в 2026 году. По информации компании, в феврале сборка машин брендов Toyota и Lexus на предприятиях во всем мире снизилась на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем сокращение выпуска легковых машин зафиксировано уже четвертый месяц подряд, пишет Kyodo.

В феврале с конвейеров сошло чуть менее 750 тысяч автомобилей. Общая статистика с начала года составила 1 484 770 машин, что на 4,9 процента меньше, чем за январь и февраль 2025 года. На японских заводах спад оказался минимальным и не превысил 2,6 процента. За пределами страны производство сократилось значительнее — на 4,6 процента. Самые заметные темпы падения зафиксированы в Китае, на Тайване и в странах Латинской Америки. В Канаде показатель снижения составил более 46 процентов. В Toyota объяснили эту ситуацию подготовкой канадских мощностей к запуску сборки кроссовера RAV4 нового поколения.

Но снижение производства не обрушило продажи Toyota и Lexus. Так, январь принес рост в 4,7 процента, а вот февральская динамика оказалась отрицательной — на 3,3 процента. В результате по итогам двух месяцев концерн удерживается в небольшом плюсе, который составляет 0,8 процента по сравнению с прошлым годом.

Ранее стало известно, что за три месяца 2026 года российский автомобильный рынок покинули около полутора десятков моделей из Китая. Автоэксперты объяснили, грозит ли России массовый уход автопроизводителей из Поднебесной.

