Эксперты прокомментировали массовый уход китайских машин с рынка России

Автоэксперты объяснили, грозит ли России массовый уход автопроизводителей из КНР

За три месяца 2026 года российский автомобильный рынок покинули около полутора десятков моделей из Китая. Одновременно с этим остановилась сборка ряда машин на отечественных заводах. Эксперты отрасли прокомментировали «Известиям», грозит ли россиянам массовый уход китайских автопроизводителей.

В конце зимы GAC объявил о прекращении реализации в России кроссовера GS3. В компании объяснили это нестабильностью автомобильного рынка. Весна на авторынке началась с того, что с официального сайта Chery исчезла модель Tiggo 4, а чуть позже и кроссовер Tiggo 7 Pro Max. Тогда же в Jetour сообщили о выводе с нашего рынка моделей X50 и X70. У Dongfeng сейчас остались только кроссоверы Huge и Mage — на российском сайте бренда больше нет информации о моделях Shine Max, DF6, DFSK 500, ix5 и ix7. На сайте Bestune остались только автомобили В70 и T90. Представители марки подтвердили, что в России завершена продажа кроссовера Т55.

В середине марта стало известно об остановке производства электрокроссовера Evolute i-Jet на заводе под Липецком. Там же в конце 2025-го была прекращена сборка электроседана i-Pro. Вероятными претендентами на уход с рынка аналитики называют сразу несколько китайских марок, среди них SWM и Kaiyi, производство машин которых было налажено на калининградском «Автоторе».

По мнению генерального директора компании Frank Auto Ирины Франк, происходящее связано с перенасыщением рынка. Она подчеркнула, что за последние два года китайские производители заполонили российский рынок большим количеством брендов и моделей, а теперь начался «естественный отбор». «Производители сворачивают поставки моделей, которые либо морально устарели, либо показывают слабые продажи, чтобы сократить издержки на логистику, сертификацию и дилерское обслуживание», — объяснила она.

Влияние на платежеспособность россиян оказывает и утилизационный сбор, который продолжит ежегодно индексироваться, а также ключевая ставка, которая остается высокой. Устойчивое положение на рынке сохранят только марки со стабильным объемом продаж и локализованным производством. Остальным придется либо резко урезать модельный ряд, либо уходить с рынка полностью, уверена эксперт.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что производителям экономически невыгодно держать на рынке модели с низкими объемами продаж. В некоторых случаях изменившиеся экономические условия вынуждают убирать из реализации не модель полностью, а часть версий. Например, как это случилось с дизельным вариантом Haval H9. Индексация утильсбора резко подняла цену на машину, и ее просто убрали с рынка.

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, в обозримом будущем заявлений об уходе из России от китайских производителей ждать не стоит. «Это связано с особенностями китайского законодательства, согласно которому каждый автопроизводитель должен присутствовать на рынках с экспортным потенциалом. Россия является для КНР одним из таких рынков. Поэтому автокомпаниям крайне важно оставаться в нашей стране под собственным или «партнерским» брендом», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Минпросторг дополнил список легковых автомобилей, при расчете транспортного налога на которые применяется повышенный коэффициент. Обновленная версия перечня увеличилась на 18 позиций.