Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
11:59, 31 марта 2026

Эксперты прокомментировали массовый уход китайских машин с рынка России

Автоэксперты объяснили, грозит ли России массовый уход автопроизводителей из КНР
Марина Аверкина

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

За три месяца 2026 года российский автомобильный рынок покинули около полутора десятков моделей из Китая. Одновременно с этим остановилась сборка ряда машин на отечественных заводах. Эксперты отрасли прокомментировали «Известиям», грозит ли россиянам массовый уход китайских автопроизводителей.

В конце зимы GAC объявил о прекращении реализации в России кроссовера GS3. В компании объяснили это нестабильностью автомобильного рынка. Весна на авторынке началась с того, что с официального сайта Chery исчезла модель Tiggo 4, а чуть позже и кроссовер Tiggo 7 Pro Max. Тогда же в Jetour сообщили о выводе с нашего рынка моделей X50 и X70. У Dongfeng сейчас остались только кроссоверы Huge и Mage — на российском сайте бренда больше нет информации о моделях Shine Max, DF6, DFSK 500, ix5 и ix7. На сайте Bestune остались только автомобили В70 и T90. Представители марки подтвердили, что в России завершена продажа кроссовера Т55.

В середине марта стало известно об остановке производства электрокроссовера Evolute i-Jet на заводе под Липецком. Там же в конце 2025-го была прекращена сборка электроседана i-Pro. Вероятными претендентами на уход с рынка аналитики называют сразу несколько китайских марок, среди них SWM и Kaiyi, производство машин которых было налажено на калининградском «Автоторе».

По мнению генерального директора компании Frank Auto Ирины Франк, происходящее связано с перенасыщением рынка. Она подчеркнула, что за последние два года китайские производители заполонили российский рынок большим количеством брендов и моделей, а теперь начался «естественный отбор». «Производители сворачивают поставки моделей, которые либо морально устарели, либо показывают слабые продажи, чтобы сократить издержки на логистику, сертификацию и дилерское обслуживание», — объяснила она.

Влияние на платежеспособность россиян оказывает и утилизационный сбор, который продолжит ежегодно индексироваться, а также ключевая ставка, которая остается высокой. Устойчивое положение на рынке сохранят только марки со стабильным объемом продаж и локализованным производством. Остальным придется либо резко урезать модельный ряд, либо уходить с рынка полностью, уверена эксперт.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что производителям экономически невыгодно держать на рынке модели с низкими объемами продаж. В некоторых случаях изменившиеся экономические условия вынуждают убирать из реализации не модель полностью, а часть версий. Например, как это случилось с дизельным вариантом Haval H9. Индексация утильсбора резко подняла цену на машину, и ее просто убрали с рынка.

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, в обозримом будущем заявлений об уходе из России от китайских производителей ждать не стоит. «Это связано с особенностями китайского законодательства, согласно которому каждый автопроизводитель должен присутствовать на рынках с экспортным потенциалом. Россия является для КНР одним из таких рынков. Поэтому автокомпаниям крайне важно оставаться в нашей стране под собственным или «партнерским» брендом», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Минпросторг дополнил список легковых автомобилей, при расчете транспортного налога на которые применяется повышенный коэффициент. Обновленная версия перечня увеличилась на 18 позиций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok