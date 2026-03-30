Минпромторг расширил список автомобилей с повышенным транспортным налогом

Модели Xiaomi, Tesla и Nissan вошли в список машин с повышенным налогом в РФ

Министерство промышленности и торговли РФ дополнило список легковых автомобилей, при расчете транспортного налога на которые применяется повышенный коэффициент. Обновленная версия перечня увеличилась на 18 позиций и насчитывает 573 модели, пишет РИА Новости. Годом ранее в нем значилось 555 машин.

Из общего количества 305 автомобилей имеют стоимость от 10 миллионов рублей, остальные — от 15 миллионов.

В актуальную версию вошли шесть электрокаров, среди которых Xiaomi SU7 Ultra, три модификации Zeekr — 009 4WD We edition, 009 Brilliance и 001 FR, а также Mercedes-Benz G-класс EQ Technology и Tesla Cybertruck. Также в расширенный перечень вошли Nissan GT-R Nismo I, несколько моделей Mercedes-Benz, McLaren и другие.

Стоит напомнить, что до 1 января 2022 года повышенный коэффициент распространялся на легковые машины от трех миллионов рублей.

Ранее стало известно, что запланированные изменения в механизме расчета утилизационного сбора, которые приравняли бы частный ввоз машин из государств Евразийского экономического союза к коммерческим поставкам, не начнут действовать с 1 апреля 2026 года. В Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили, что проект пока проходит согласование.