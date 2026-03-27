17:15, 27 марта 2026Авто

Россиянам разъяснили ситуацию с введением нового утильсбора

«РГ»: Минпромторг опроверг введение нового утильсбора с 1 апреля 2026 года
Марина Аверкина

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Запланированные изменения в механизме расчета утилизационного сбора, которые приравняли бы частный ввоз машин из государств Евразийского экономического союза к коммерческим поставкам, не начнут действовать с 1 апреля 2026 года. В Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили «Российской газете», что проект проходит согласование, и опровергли актуальность этой даты.

«Информация о дате вступления акта в силу будет размещена дополнительно, по завершении данной процедуры. В данном случае дата 1 апреля неактуальна», — заявили в ведомстве.

По словам главы компании E.N. Cars Евгения Забелина, введение новых правил прежде всего затронули бы поставки из Киргизии и Белоруссии. Стоимость ввоза автомобилей из этих стран увеличилась бы на 20–40 процентов, что привело бы к значительному затишью на рынке.

«Эти дедлайны, к сожалению или к счастью, не соблюдаются, и с каждым разом оказывают все меньшее воздействие на покупателей. Главное, это означает, что у людей еще остается время купить машины по относительно умеренным ценам. Сильных всплесков как раньше не будет, но часть потенциальных покупателей все равно решит поторопиться с покупкой», — прокомментировал он заявление Минпромторга.

Ранее стало известно, что с целью улучшения экономики отечественных перевозчиков в России захотели снизить утильсбор на некоторую технику. В Минтрансе считают, что снижение утилизационного сбора на импортные полуприцепы и льготный лизинг на седельные тягачи поможет российским перевозчикам.

