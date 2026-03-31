Трамп разозлился и послал союзников добывать нефть самостоятельно

Трамп разозлился на союзников и призвал их добывать нефть самостоятельно

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не будут помогать союзникам, поэтому им нужно добывать нефть самостоятельно. С таким призывом политик выступил в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Все те страны, которые не могут получить авиационное топливо из-за Ормузского пролива, например, как Великобритания, которая отказалась участвовать в "обезглавливании" Ирана, у меня есть для вас предложение: первое — покупать у США, у нас его много, а второе — наберитесь мужества, отправляйтесь в пролив и просто захватите его!» — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, другим государствам «придется начать учиться бороться самостоятельно», поскольку США больше не намерены им помогать из-за того, что союзники отказались поддержать Вашингтон в военной операции против Исламской Республики.

«Идите и добывайте свою нефть сами!» — резюмировал американский лидер.

9 марта президент России Владимир Путин выразил готовность работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от нее нужен сигнал». Он добавил, что Москва продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями», назвав среди них Словакию и Венгрию.