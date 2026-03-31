У жаловавшегося на боль в животе 37-летнего мужчины нашли опухоль мозга

У британца Гудвилда, жаловавшегося на боль в животе, нашли опухоль мозга

У 37-летнего жителя Уэльса Льюиса Гудфилда, который долгое время жаловался на непрекращающуюся боль в животе, нашли опухоль мозга. Историю британца опубликовало издание Metro.

Гудфилд испытывал сильную боль в течение двух лет и дважды попадал в больницы, однако врачи не могли понять причину проблемы. Когда мужчину госпитализировали в третий раз, он упал в обморок от боли в животе. Ему провели компьютерную томографию, она показала, что в его мозге есть новообразование.

Новообразование оказалось глиомой второй степени — это медленно растущая опухоль головного мозга низкой степени злокачественности, которая часто прогрессирует в более высокую степень в течение нескольких лет. Обычно эти опухоли не вызывают боль в животе, однако в случае Гудфилда именно они были причиной проблемы.

Британцу сделали операцию, во время которой временно удалили часть черепа, пока он был в сознании. «Я слышал звуки бурения и разговоры. Потом нейрохирург показала мне опухоль на ладони — размером с куриное яйцо», — рассказал мужчина.

Операция прошла успешно, опухоль оказалась доброкачественной. Однако Гудфилд отметил, что после случившегося ему стало тяжело переносить шум, яркий свет и напряженную обстановку. Кроме того, ему пришлось заняться упражнениями по укреплению памяти.

