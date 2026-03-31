14:40, 31 марта 2026

У жаловавшегося на боль в животе 37-летнего мужчины нашли опухоль мозга

Metro: У британца Гудвилда, жаловавшегося на боль в животе, нашли опухоль мозга
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

У 37-летнего жителя Уэльса Льюиса Гудфилда, который долгое время жаловался на непрекращающуюся боль в животе, нашли опухоль мозга. Историю британца опубликовало издание Metro.

Гудфилд испытывал сильную боль в течение двух лет и дважды попадал в больницы, однако врачи не могли понять причину проблемы. Когда мужчину госпитализировали в третий раз, он упал в обморок от боли в животе. Ему провели компьютерную томографию, она показала, что в его мозге есть новообразование.

Новообразование оказалось глиомой второй степени — это медленно растущая опухоль головного мозга низкой степени злокачественности, которая часто прогрессирует в более высокую степень в течение нескольких лет. Обычно эти опухоли не вызывают боль в животе, однако в случае Гудфилда именно они были причиной проблемы.

Материалы по теме:
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

Британцу сделали операцию, во время которой временно удалили часть черепа, пока он был в сознании. «Я слышал звуки бурения и разговоры. Потом нейрохирург показала мне опухоль на ладони — размером с куриное яйцо», — рассказал мужчина.

Операция прошла успешно, опухоль оказалась доброкачественной. Однако Гудфилд отметил, что после случившегося ему стало тяжело переносить шум, яркий свет и напряженную обстановку. Кроме того, ему пришлось заняться упражнениями по укреплению памяти.

Ранее стала известна история 43-летней британки Джеммы Фиш, которая обратилась к врачу с асимметрией груди и узнала, что она неизлечимо больна. По словам Фиш, в 2021 году во время беременности она заметила, что ее правая грудь начала уменьшаться, и предположила, что это еще один побочный эффект вынашивания ребенка.

