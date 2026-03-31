00:27, 31 марта 2026

В Дагестане подстрелили пытавшихся остановить потасовку полицейских

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Три человека получили ранения в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщает Минздрав республики в Telegram.

«Сейчас угрозы жизни у них нет, двое пострадавших были прооперированы, им проводится интенсивная терапия. Третьему помощь оказана амбулаторно», — говорится в сообщении.

Изначально пресс-служба МВД региона сообщала о двух пострадавших — сотрудниках полиции. Они стали свидетелями потасовки и попытались остановить ее, однако один из участников конфликта достал оружие и начал стрелять, ранив правоохранителей. Нападавшим оказался 31-летний местный житель, его задержали.

Ранее сообщалось, что в Республике Тыва вооруженный мужчина в маске напал на полицейских.

