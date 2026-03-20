Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:59, 20 марта 2026

Мужчина в маске и с проводами на шее устроил перестрелку с российскими полицейскими

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Республике Тыва вооруженный мужчина в маске напал на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД региона.

Инцидент произошел в Барун-Хемчикском районе у села Бижиктиг-Хая, откуда 20 марта поступило сообщение о неизвестном в самодельной маске на лице, рюкзаком на спине, с проводами на шее и саперной лопатой в руках. Он открыл стрельбу из пистолета по прибывшим сотрудникам полиции.

Отстреляв всю обойму, мужчина выхватил нож и двинулся на силовиков, им пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить напавшего. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов, но незнакомец не отреагировал, тогда правоохранитель ранил его в ногу.

Его задержали, обезоружили и передали медикам для оказания помощи. С места происшествия изъят травматический пистолет.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске мужчина на улице бросил гранату в прохожих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok