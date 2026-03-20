Мужчина в маске и с проводами на шее устроил перестрелку с российскими полицейскими

В Тыве полицейские обезвредили в ходе перестрелки мужчину в маске

В Республике Тыва вооруженный мужчина в маске напал на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД региона.

Инцидент произошел в Барун-Хемчикском районе у села Бижиктиг-Хая, откуда 20 марта поступило сообщение о неизвестном в самодельной маске на лице, рюкзаком на спине, с проводами на шее и саперной лопатой в руках. Он открыл стрельбу из пистолета по прибывшим сотрудникам полиции.

Отстреляв всю обойму, мужчина выхватил нож и двинулся на силовиков, им пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить напавшего. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов, но незнакомец не отреагировал, тогда правоохранитель ранил его в ногу.

Его задержали, обезоружили и передали медикам для оказания помощи. С места происшествия изъят травматический пистолет.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске мужчина на улице бросил гранату в прохожих.