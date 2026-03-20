Появились подробности о метнувшем гранату в прохожих на улице российского города

Бросивший гранату в Хабаровске мужчина заявил, что за ним гнались с пистолетом

Мужчина, бросивший гранату в прохожих на улице Хабаровска, был трезв. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство также опубликовало подробности о нем. Так, стало известно, что ему 41 год и он приехал в город из Охотского округа, чтобы погостить у сестры. Вечером 19 марта у него возник конфликт по малозначительному поводу с тремя прохожими на перекрестке улиц Промышленная и Хабаровская. Мужчина бросил в их сторону гранату. В результате взрыва никто не пострадал, несколько машин получили повреждения, отметили «Ленте.ру» в хабаровском управлении Следственного комитета России.

Подозреваемый задержан и доставлен к следователю. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений.

Граната хранилась у него с 2005 года, когда он проходил военную службу в Уссурийском батальоне. На момент совершения преступления он был трезв. Свою вину мужчина не признает. По его словам, он защищался от незнакомцев, за ним гнались с пистолетом. Следствие проверяет его показания.

Также подозреваемому проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы проверить его на вменяемость.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области взяли под стражу трех человек, угрожавших сотрудникам ДПС гранатой.