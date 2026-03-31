В Польше неожиданно высказались об ударах по России

Депутат Сейма Скалик обвинил власти Польши в провокации против России

Власти Польши предоставлением воздушного пространства для украинских беспилотников, наносящих удары по России, хотят вовлечь Варшаву в конфликт с Москвой. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил депутат Сейма Влодзимеж Скалик.

«Это сознательная провокация. Действуя таким образом, наши власти хотят, чтобы Россия признала польскую территорию законной целью ответных своих военных действий», — высказался он.

По его словам, эти действия представляют собой попытку «поджигателей войны» втянуть Польшу в конфликт с Россией. Впоследствии депутат удалил запись, о чем написал в другом посте.

Ранее со схожим обвинением выступил депутат польской партии «Право и справедливость» («ПиС») Дариуш Матецкий. «Мы знаем, что вы сделали. Еще одно преступление против поляков, в котором вы отказываетесь признаться», — обратился парламентарий к украинскому послу в Варшаве Василию Боднару.