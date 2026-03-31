Украину обвинили в попытке втянуть Польшу в войну с Россией

Do Rzeczy: Депутат Матецкий обвинил Киев в попытке втянуть Польшу в войну с РФ

Украина пытается втянуть Польшу в войну с Россией, считает депутат польской партии «Право и справедливость» («ПиС») Дариуш Матецкий. Его цитирует издание Do Rzeczy.

По его словам, Украина использует инцидент с падением ракет в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства 5 ноября 2022 года как повод вступить в конфликт.

«Мы знаем, что вы сделали. Еще одно преступление против поляков, в котором вы отказываетесь признаться», — обратился парламентарий к украинскому послу в Варшаве Василию Боднару.

Ранее стало известно, что Польша приступит к строительству электронного барьера на границе с Украиной.