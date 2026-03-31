В России ответили на заявление Зеленского о предоставлении Украине ядерного оружия

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского с требованием предоставить стране ядерное оружие, назвав его провокацией. Слова российского политика передает РИА Новости.

«Любое оружие, которое там появится, в тот же день полетит в Россию», — обозначил Константинов.

Парламентарий добавил, что Россия не допустит такого развития событий. «Поэтому такие заявления — это провокация, не более», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский вновь поднял вопрос о ядерном оружии, говоря о гарантиях безопасности для Украины.