12:54, 31 марта 2026Россия

В России ответили на заявление Зеленского о предоставлении Украине ядерного оружия

Константинов назвал провокацией заявление Зеленского о ядерном оружии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского с требованием предоставить стране ядерное оружие, назвав его провокацией. Слова российского политика передает РИА Новости.

«Любое оружие, которое там появится, в тот же день полетит в Россию», — обозначил Константинов.

Парламентарий добавил, что Россия не допустит такого развития событий. «Поэтому такие заявления — это провокация, не более», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский вновь поднял вопрос о ядерном оружии, говоря о гарантиях безопасности для Украины.

