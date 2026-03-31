Волочкова назвала непьющих людей опасными

Анастасия Волочкова опровергла сообщения о плохом самочувствии из-за алкоголизма

Балерина Анастасия Волочкова опровергла слухи о плохом самочувствии из-за злоупотребления алкоголем. Ее комментарий передает РИА Новости.

Артистка подчеркнула, что спившийся человек не смог бы работать так много, как она. Волочкова обратила внимание на то, что осуждающие ее люди не пили с ней за одним столом.

«Вы что, не пьете и не курите? Кто не курит и не пьет — опасные люди, от которых можно ждать подстав», — высказалась она в беседе с журналистами.

Балерина добавила, что проходит через длительную реабилитацию после операции на ноге. «Для меня сейчас главным испытанием является запрет на танцы. Уже лезу на стены», — отметила она.

Ранее нарколог Василий Шуров указал на сходство между Анастасией Волочковой и покойным рэпером Пашей Техником. Специалист подчеркнул, что балерина не может отказаться от алкоголя самостоятельно, а окружение пользуется запущенной стадией ее болезни.