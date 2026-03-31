16:47, 31 марта 2026Культура

Волочкова назвала непьющих людей опасными

Анастасия Волочкова опровергла сообщения о плохом самочувствии из-за алкоголизма
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова опровергла слухи о плохом самочувствии из-за злоупотребления алкоголем. Ее комментарий передает РИА Новости.

Артистка подчеркнула, что спившийся человек не смог бы работать так много, как она. Волочкова обратила внимание на то, что осуждающие ее люди не пили с ней за одним столом.

«Вы что, не пьете и не курите? Кто не курит и не пьет — опасные люди, от которых можно ждать подстав», — высказалась она в беседе с журналистами.

Балерина добавила, что проходит через длительную реабилитацию после операции на ноге. «Для меня сейчас главным испытанием является запрет на танцы. Уже лезу на стены», — отметила она.

Ранее нарколог Василий Шуров указал на сходство между Анастасией Волочковой и покойным рэпером Пашей Техником. Специалист подчеркнул, что балерина не может отказаться от алкоголя самостоятельно, а окружение пользуется запущенной стадией ее болезни.

    Последние новости

    Каллас выдвинула обвинения против России

    ЕС признал отсутствие хороших новостей по кредиту для Украины

    Украину обвинили в попытке втянуть Польшу в войну с Россией

    В российском городе на семилетнего мальчика едва не рухнул потолок

    Подросток сходил на рыбалку и за неделю установил два мировых рекорда

    Раскрыт неочевидный фактор повышенного риска кариеса

    Россиянин получил более миллиона рублей за упавшую на авто сосульку

    Психически нездоровый россиянин изрезал двух человек

    Стало известно о ДТП с участием российского вице-губернатора

    Черное небо нависло над российским регионом

    Все новости
