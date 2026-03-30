Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:21, 30 марта 2026

Нарколог сравнил Волочкову с Пашей Техником

Нарколог Шуров: Балерина Волочкова не доживет до 60 лет из-за зависимости
Ольга Коровина

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Нарколог Василий Шуров отметил сходство между балериной Анастасией Волочковой и покойным рэпером Пашей Техником (настоящая фамилия — Ивлев). Его комментарий передает StarHit.

«Она же алкофрик. Ее приглашают, напаивают, снимают контент. Все то же самое, один в один как было с Пашей Техником», — считает Шуров.

Специалист подчеркнул, что 50-летняя Волочкова не может отказаться от алкоголя самостоятельно, а окружение пользуется запущенной стадией ее болезни. По мнению нарколога, в таком состоянии балерина не доживет до 60 лет, поскольку ей «не хватит здоровья». «Она обречена, вопрос только времени», — заключил Шуров.

Ранее Волочкова поблагодарила певицу Аллу Пугачеву за поддержку и материнское тепло после операции на ноге. Она заявила, что уехавшая из России артистка часто интересовалась ее самочувствием, подбадривала и всегда была на связи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok