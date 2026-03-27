Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:33, 27 марта 2026

Волочкова поблагодарила Пугачеву за материнское тепло

Волочкова заявила, что Пугачева заменила ей мать после операции на ноге
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова поблагодарила за поддержку после операции певицу Аллу Пугачеву. Ее слова передает Общественная служба новостей.

Танцовщица заявила, что Пугачева часто интересовалась ее самочувствием, подбадривала и всегда была на связи. «Я очень благодарна за ее человеческое отношение, заботу, материнское тепло. Она мне на тот момент заменила мать», — отметила балерина.

В феврале Волочкова сообщила, что летала в Германию, где медики провели ей операцию на ноге. Из-за этого она была вынуждена некоторое время передвигаться на костылях. Позже балерина пожаловалась, что родственники не интересовались ее состоянием. По словам танцовщицы, ее мать и дочь Ариадна не проявили заботы, хотя знали, что ей потребовалось хирургическое вмешательство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok