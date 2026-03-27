Волочкова поблагодарила Пугачеву за материнское тепло

Волочкова заявила, что Пугачева заменила ей мать после операции на ноге

Балерина Анастасия Волочкова поблагодарила за поддержку после операции певицу Аллу Пугачеву. Ее слова передает Общественная служба новостей.

Танцовщица заявила, что Пугачева часто интересовалась ее самочувствием, подбадривала и всегда была на связи. «Я очень благодарна за ее человеческое отношение, заботу, материнское тепло. Она мне на тот момент заменила мать», — отметила балерина.

В феврале Волочкова сообщила, что летала в Германию, где медики провели ей операцию на ноге. Из-за этого она была вынуждена некоторое время передвигаться на костылях. Позже балерина пожаловалась, что родственники не интересовались ее состоянием. По словам танцовщицы, ее мать и дочь Ариадна не проявили заботы, хотя знали, что ей потребовалось хирургическое вмешательство.