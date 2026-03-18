Волочкова пожаловалась на равнодушие близких

Волочкова заявила, что мать и дочь не интересовались ее здоровьем после операции

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что родственники не интересовались ее состоянием после операции в немецкой клинике. Комментарий артистки приводит Общественная служба новостей.

По словам танцовщицы, ее мать и дочь Ариадна не проявили заботы, хотя знали, что ей предстоит хирургическое вмешательство. «Никто не отреагировал на новость о моем состоянии, о моей операции. Никто меня не посетил и не позвонил», — пожаловалась Волочкова.

Балерина призналась, что ее обидело равнодушие родных людей. «Я им этого никогда не прощу», — добавила она.

В феврале Волочкова сообщила, что летала в Германию, где медики провели ей операцию на ноге. Из-за этого она была вынуждена некоторое время передвигаться на костылях. Позже артистка отреагировала на сообщения о том, что ей провели операцию в клинике для бездомных.