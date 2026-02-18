Реклама

12:49, 18 февраля 2026Культура

Волочкова матом ответила на слухи об операции в клинике для бомжей

Волочкова матом послала журналистов за слухи об операции в клинике для бомжей
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова опровергла сообщения о том, что ей провели операцию в немецкой клинике для бомжей. Ее слова передает Super.ru.

Артистка подчеркнула, что живет в роскоши и может себе позволить лучшее, когда вопрос касается ее здоровья. По словам Волочковой, сплетни о ней возникают из-за того, что люди жаждут видеть ее «серой, убогой и несчастной» и не могут пережить ее успеха. Она заявила, что фото коридора «какого-то бомжатника» сделаны в другой клинике, а ложную информацию о медучреждении «кто-то напридумывал».

«Кто эти люди? Это *** на блюде!» — заключила танцовщица.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Волочковой сделали операцию за миллион рублей в клинике для бомжей в Германии. По словам самой балерины, с ней работали лучшие немецкие врачи, больницу она назвала одной из самых уважаемых в стране. Однако, по информации канала, это один из худших госпиталей в Германии. Местные жители регулярно жалуются на неработающий рентген, отсутствие должного ухода за пациентами, путаницу с анализами крови и преждевременными выписками людей.

