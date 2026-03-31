21:12, 31 марта 2026

Загадочная болезнь лишила астронавта способности говорить

Олег Парамонов
Фото: Karen Warren / Houston Chronicle via Getty Images

Астронавт НАСА Майк Финк рассказал, что врачи до сих пор не могут установить причину загадочной болезни, из-за которой его эвакуировали с МКС. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Финка, приступ болезни случился 7 января, когда он ужинал после подготовки к выходу в открытый космос. Он не чувствовал боли, но на 20 минут лишился способности говорить. К тому моменту Финк провел на космической станции пять с половиной месяцев.

Члены экипажа экстренно запросили помощь у врачей на Земле. Специалисты пришли к выводу, что сердечный приступ не мог быть причиной случившегося. Кроме того, известно, что астронавт не подавился. Остальные версии, в том числе связанные с продолжительным пребыванием в невесомости, по-прежнему рассматриваются.

После возвращения на Землю Финк прошел несколько обследований, которые не выявили никаких отклонений. НАСА изучает медицинские карты других астронавтов в поисках похожих случаев.

Ранее сообщалось, что корабль Crew Dragon миссии Crew-11 досрочно вернулся с МКС на Землю. Это была первая в истории НАСА эвакуация экипажа по медицинским показаниям.

