Зеленский назвал новое требование России по выводу войск из Донбасса

Зеленский: Россия потребовала вывести войска из Донбасса в течение двух месяцев

Российская сторона потребовала вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Донбасса в течение двух месяцев, пригрозив ужесточить требования к Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН в своем Telegram-канале.

«И поэтому у Украины есть два месяца чтобы выйти, и тогда война закончится, а если Украина не выйдет, то Россия захватит Донбасс и условия будут другие», — сказал он. По словам политика, такие сигналы Москва якобы передает Вашингтону.

Он добавил, что Россия видит окончание конфликта или его горячей стадии в выводе украинских войск из Донбасса.

Ранее Зеленский заявил, что Киев пока не получил от России сигналов по энергетическому перемирию. По его словам, Украина готова прекратить удары по российской энергетике в случае зеркальных действий со стороны России.