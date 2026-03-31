Зеленский высказался о сигналах от России по энергетическому перемирию

Зеленский: Украина пока не получила от РФ сигналов по энергетическому перемирию

Киев пока не получил от России сигналов по энергетическому перемирию. Об этом высказался президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Что касается энергетического перемирия (...) — сигналов от россиян никаких нет», — заявил Зеленский.

Он добавил, что его позиция остается неизменной, и Киев готов прекратить удары по российской энергетике в случае зеркальных действий со стороны России.

Ранее на заявление Зеленского о перемирии ответили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве не видят четкой инициативы в словах украинского лидера.