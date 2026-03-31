Зеленский раскрыл подробности визита Каллас в Киев

Зеленский и Каллас встретились в Киеве и обсудили членство Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и глава евродипломатии Кая Каллас встретились в Киеве и обсудили членство страны в Европейском союзе (ЕС). Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Говорили и о необходимости увеличения давления на Россию и работе над открытием переговорных кластеров по нашему членству в Евросоюзе», — написал он.

Зеленский также обсудил с Каллас разблокирование пакета финансовой помощи Украине на сумму 90 миллиардов евро. По словам политика, эти средства для Киева «критически важны».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Москва потребовала вывести Вооруженные силы Украины из Донбасса в течение двух месяцев. По его словам, в противном случае к Киеву ужесточат требования по разрешению кризиса.